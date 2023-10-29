29 октября, 15:21

В Курганской области в ДТП с грузовиками погибли два человека

Еще двое пострадали

ТАСС, 29 октября. Два грузовых автомобиля столкнулись в Частоозерском округе Курганской области - один из них опрокинулся, второй загорелся. В результате оба водителя погибли, еще два пассажира пострадали. Об этом сообщили в ГИБДД региона.

"Водитель 1958 года рождения на автомобиле Volvo с полуприцепом осуществлял движение в сторону Омска, во встречном направлении двигался также автомобиль Volvo (автовоз) под управлением водителя 1961 года рождения. На 431-м км автодороги (подъезд к городу Ишим - прим. ТАСС) произошло столкновение двух грузовых автомобилей. От удара первый автомобиль съехал с дороги и опрокинулся, второй (автовоз) - загорелся. В результате ДТП оба водителя от полученных травм умерли на месте, еще два пассажира (мужчины 1987 годов рождения), которые находились в автовозе, с травмами доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. 

Теги:
РоссияКурганская область
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