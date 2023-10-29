В Ненецком автономном округе у вертолета отказал один из двигателей при посадке

Транспортная прокуратура начала проверку

ТАСС, 29 октября. Один из двигателей вертолета Ми-8 отказал у него при посадке в Ненецком автономном округе. Вертолет приземлился благополучно, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, во время выполнения рейса по маршруту Нарьян-Мар - посадочная площадка у месторождения им. А. Титова у воздушного судна произошел отказ левого двигателя. Вертолет с 16 пассажирами и 3 членами экипажа благополучно приземлился в пункте назначения", - сказано в распространенном сообщении.

В связи с аварийной ситуацией с вертолетом АО "Нарьян-Марский объединенный авиаотряд" Архангельская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров. Она проверит все обстоятельства и техническое состояние воздушного судна, при наличии оснований примет меры реагирования.