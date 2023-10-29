29 октября, 18:04

В Тюменской области в ДТП пострадали четыре человека

Среди них есть трое детей

ТЮМЕНЬ, 29 октября. /ТАСС/. Автомобиль, в салоне которого находились пятеро детей, слетел в кювет на автодороге Тюмень - Омск в Тюменской области. Пострадали четыре человека - женщина, которая была за рулем, и трое несовершеннолетних. Об этом сообщили в ГИБДД региона.

"Автомобиль Kia Rio сегодня улетел в кювет на 210-м км автодороги Тюмень - Омск под [поселком] Голышманово. За рулем авто была 35-летняя [жительница области], она перевозила пятерых детей-пассажиров: четырех своих и племянника. Женщина и трое детей 10, 11 и 12 лет получили различные травмы", - говорится в сообщении. Еще двое детей 4 и 13 лет не пострадали.

По предварительным данным, женщина с детьми направлялась к своим родителям, но не выбрала безопасную скорость. Отмечается, что водитель привлечена к ответственности за нарушение правил перевозки детей в автомобиле. 

Теги:
РоссияТюменская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация