В ДТП на трассе Екатеринбург - Тюмень пострадали четыре человека

Среди них есть двое детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали в ДТП на 184-м км дороги Екатеринбург - Тюмень. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

"Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины ДТП, в результате которого травмированы четыре человека, двое из которых - дети. По предварительным данным, на 184-м км автодороги Екатеринбург - Тюмень водитель автомашины Opel допустил столкновение с попутно двигавшейся автомашиной Lada Largus, водитель которой не справился с управлением и допустил занос транспортного средства. В результате автоаварии травмированы водитель и пассажиры автомашины Lada, в числе которых двое несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Отмечается, что медики оказывают пострадавшим необходимую помощь. В ГИБДД также призвали автомобилистов ограничить поездки из-за обильного снегопада.