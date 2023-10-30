На вулкане Ключевская сопка извергается лавовый поток

Поток движется по Апахончичскому желобу

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 октября. /ТАСС/. Самый высокий действующий вулкан Евразии Ключевская сопка на Камчатке фонтанирует лавой на высоту до полукилометра. На вулкане идет разрушение горной породы с бортов желоба, сообщили ТАСС на вулканостанции в поселке Ключи.

"Сейчас фонтаны лавы на Ключевском вулкане поднимаются до 500 м над кромкой вершинного кратера вулкана. Парогазовый столб с содержанием некоторого количества пепла поднимается до 7,5 км над уровнем моря. Мощный лавовый поток движется по Апахончичскому желобу, его движение сопровождается обрушениями пирокластических пород с бортов желоба", - сообщили в учреждении. На вулканостанции уточнили, что для Ключевской сопки выброс лавы на такую высоту - явление достаточно редкое.

Власти Камчатки сообщили, что в населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости от вулкана, сформирован достаточный запас продовольствия. Оперативные службы переведены в режим повышенной готовности.

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка) - самый высокий действующий вулкан Евразии. Вулкан представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Вулкан находится в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, в котором проживают около 4,5 тыс. человек.