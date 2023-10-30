На Байкале зарегистрировали землетрясение магнитудой 4

Эпицентр располагался в акватории озера в 40 км от поселка Хужир

ИРКУТСК, 30 октября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4 произошло в акватории озера Байкал, подземные толчки силой 2-3 балла зарегистрированы в населенных пунктах Иркутской области и Республики Бурятия. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

"В 07:07 (02:07 мск - прим. ТАСС) - сейсмособытие, эпицентр в акватории озера Байкал (Республика Бурятия) в 40 км от поселка Хужир. Интенсивность в эпицентре - 5,6 балла. Разрушений нет, пострадавших нет, ощутимость в Хужире составила 3 балла" , - говорится в сообщении.

По информации Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, магнитуда землетрясения составила 4, толчки силой 2-3 балла также ощущались в Улан-Удэ.