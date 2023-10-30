В Коми ликвидировали последствия пожара на нефтяных емкостях

В результате инцидента погиб один человек

СЫКТЫВКАР, 30 октября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали последствия пожара на нефтяных резервуарах компании "Лукойл" в Усинском районе Республики Коми, где один человек погиб и двое пострадали. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

"В Республике Коми огнеборцы ведомства ликвидировали последствия пожара", - говорится в сообщении.

Пожар возник в 11:00 мск 29 октября, открытое горение было ликвидировано в 20:00 мск на площади 360 кв. м. По предварительным данным пресс-службы ООО "Лукойл-Коми", в результате ЧП погиб сотрудник подрядной компании "Эколайф", еще два человека пострадали. Предполагаемой причиной возгорания стало нарушение правил техники безопасности работ, которые проводила подрядная организация. Как сообщала глава Минприроды Коми Екатерина Киселевич, погиб один сотрудник "Эколайфа", пострадал еще один (у него зафиксирована баротравма, ожоги 30% поверхности тела). Глава Коми Владимир Уйба сообщил, что один пострадавший находится в реанимации, второй после оказания ему медицинской помощи от госпитализации отказался.

По данным Киселевич, резервуар был пуст, проводилась его очистка, возможно, сдетонировали остаточные газы. Позже огонь с первой емкости перекинулся на вторую, заполненную нефтью. Нефтепровод находится под землей, угрозы его повреждения нет. Рядом стоящие резервуары наполнены водой. Министр уточнила, что во время горения первый резервуар развалился, была угроза распространения пожара на соседние. На ближайшем резервуаре, на пятую часть заполненном нефтью, "снаружи загорелась запорная арматура, ее потушили, сам резервуар не пострадал". Погибший, как предполагается, находился внутри первой емкости.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ (статья 216 УК РФ). Организована проверка прокуратурой Усинска.