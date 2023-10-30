Льва Пономарева оштрафовали за непредоставление отчета о работе иноагента

Сумма штрафа составила 50 тыс. рублей

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Хорошевский суд Москвы оштрафовал правозащитника Льва Пономарева (признан иноагентом) за отказ предоставить вовремя отчетность о деятельности иноагента в соответствующий государственный орган. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал виновным Пономарева по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредоставление или несвоевременное представление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах) и назначил ему наказание в виде штрафа на сумму 50 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

Пономарев был признан иноагентом в декабре 2020 года. Годом ранее движение "За права человека", которое возглавлял правозащитник, было также внесено в реестр иноагентов и ликвидировано Верховным судом. Поводом стали нарушения устава организации, а также многочисленные штрафы со стороны Роскомнадзора за нарушение закона об иностранных агентах.