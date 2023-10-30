В Бурятии перевернулся микроавтобус

Три человека пострадали

УЛАН-УДЭ, 30 октября. /ТАСС/. Микроавтобус, следовавший из Улан-Удэ в Баргузинский район, перевернулся на региональной трассе, три человека пострадали. Об этом сообщили ТАСС в администрации Баргузинского района Бурятии.

"В микроавтобусе находились восемь человек, трое из них пострадали. Они доставлены в медучреждение в поселке Усть-Баргузин", - сообщили в администрации.

По предварительным данным, все трое - взрослые. У одного человека перелом ключицы, у двоих - сотрясение мозга. Попавшие в ДТП - местные жители.