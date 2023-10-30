За медпомощью обратились 22 пострадавших в аэропорту Махачкалы

В Минздраве рассказали, что четыре человека были госпитализированы

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Медики оказали амбулаторную помощь 18 пострадавшим после беспорядков в аэропорту Махачкалы, еще 4 человека госпитализированы. Об этом ТАСС сообщили в Федеральном центре медицины катастроф Минздрава России.

"Медицинские специалисты Республики Дагестан оказали амбулаторную помощь 18 пострадавшим в аэропорту Махачкалы - им не потребовалась госпитализация. Еще четверо пострадавших госпитализированы в медицинские учреждения региона. Двое из них - в тяжелом состоянии, еще двое - в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

Массовые беспорядки произошли 29 октября в аэропорту Махачкалы из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. По последним данным, пострадали более 20 человек, включая полицейских, задержаны 60 участников беспорядков. Дагестанские власти и религиозные деятели осудили произошедшее, связав его с провокацией.