30 октября, 09:35

В аэропорту Махачкалы заявили, что на рейсе из Тель-Авива в основном были женщины и дети

Генеральный директор АО "Аэропорт Махачкала" Саид Рамазанов также сообщил, что жертв в ходе беспорядков удалось избежать благодаря переговорам, которые провел на месте депутат Госдумы Хизри Абакаров

ТАСС, 30 октября. Пассажирами самолета, прибывшего в воскресенье из Тель-Авива в Махачкалу, по большей части были женщины и дети, среди которых ребенок на аппарате искусственной вентиляции легких.

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Об этом генеральный директор АО "Аэропорт Махачкала" Саид Рамазанов сообщил в Telegram-канале республиканской государственной вещательной компании "Дагестан".

"Там были в основном женщины и дети, мужчин было, может быть, 5-10 человек из 50. Один ребенок даже был колясочный, который на искусственной вентиляции легких, тоже со всей массой вынужден был скрываться", - сказал Рамазанов.

По его словам, жертв в ходе беспорядков удалось избежать благодаря переговорам, которые провел на месте депутат Госдумы Хизри Абакаров. "Благодаря его действиям, к счастью, нам удалось отстоять этих пассажиров, чтобы не причинили [им] никакого вреда. Он здесь лично был, проводил переговоры, защищал их. Во многом благодаря его усилиям обошлось без жертв", - добавил Рамазанов. 

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