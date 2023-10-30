В Виннице за неделю число заболевших гепатитом А выросло втрое

Специалисты зафиксировали 174 случая

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Число заболевших гепатитом А в Виннице на Украине выросло за неделю в три раза. Об этом сообщает украинский 24-й телеканал со ссылкой на замдиректора департамента здравоохранения и реабилитации Винницкой областной администрации Татьяну Бондаренко.

По ее информации, в настоящее время зафиксировано 174 случая заболевания, в том числе 32 - среди детей. Еще 36 пациентов находятся под контролем и ожидают подтверждения диагноза.

Отмечается, что первые случаи зарегистрировали 16 октября, 24 октября сообщалось о 60 госпитализированных с подтвержденным диагнозом.

Телеканал отмечает, что в настоящее время неизвестно, что явилось источником инфекции. Но министр здравоохранения Виктор Ляшко обратился ко всем жителям города с призывом кипятить воду из-под крана и использовать только проверенную бутилированную воду.

С 30 октября в Виннице вступило в силу принятое 27 октября решение горсовета о переходе школ на дистанционное обучение в связи со стремительным ростом числа заболевших. Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, причиной заражения стала вода из неустановленного источника. Возбуждено уголовное дело.