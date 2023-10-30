В Пскове 82-летний водитель сбил женщину с детьми

Пострадал один ребенок

ПСКОВ, 30 октября. /ТАСС/. Водитель в возрасте 82 лет совершил наезд на женщину с двумя детьми в центре Пскова, в результате ДТП пострадала девятилетняя девочка, которая доставлена в детскую областную больницу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городского ГИБДД.

"Водитель Lada Largus 1941 года рождения совершил наезд на маму с двумя детьми на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадала девочка 2014 года рождения, по подтвердительным данным, она доставлена в детскую областную больницу", - говорится в ответе на запрос ТАСС.

В пресс-службе также уточнили, что инцидент произошел на улице Киселева вблизи дома №23. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.