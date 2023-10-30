В Ивановской области в ДТП с микроавтобусом пострадали три человека

Среди них есть подросток

ТАСС, 30 октября. Три человека, в том числе 15-летняя девочка, пострадали в дорожной аварии с участием микроавтобуса и легкового автомобиля на трассе Комсомольск - Иваново в Ивановской области. В микроавтобусе восемь детей ехали на игру в баскетбол, сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

"В салоне автобуса находились восемь детей. Ребята ехали в Фурманов на игру в баскетбол. По предварительным данным, ушибы получила 15-летняя девочка. <…> Еще двум пострадавшим оказывается помощь", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, днем в понедельник возле села Седельницы на трассе Комсомольск - Иваново водитель джипа выехал на полосу встречного движения, где врезался в микроавтобус Volkswagen Transporter. От столкновения микроавтобус съехал в кювет.

На месте ДТП работают сотрудники полиции. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии.