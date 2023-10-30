Глава Коми рассказал о состоянии пострадавшего в ЧП на нефтеемкостях

Владимир Уйба сообщил, что сотрудник находится в состоянии средней тяжести, угрозы его жизни нет

СЫКТЫВКАР, 30 октября. /ТАСС/. Сотрудник подрядной организации, пострадавший от пожара на нефтяных резервуарах в Усинском районе Республики Коми, в понедельник доставлен санавиацией в Коми республиканскую клиническую больницу, угрозы его жизни нет. Угрозы работе объекта "Лукойла" также нет, сообщил глава региона Владимир Уйба.

"Пострадавший сегодня бортом санавиации направлен в КРКБ (Коми республиканскую клиническую больницу), угрозы жизни нет. Сегодня дополнительно проведены все осмотры, чтобы не было осложнения в виде ожога дыхательных путей, чего нет. Состояние средней тяжести без угрозы жизни <…>. На сегодня нет никакой угрозы работе предприятия", - сообщил глава региона в видеообращении, оно размещено в его Telegram-канале.

Проводятся следственные мероприятия и поиск погибшего, лишь по завершении этой работы разрешат разбирать завалы, добавил глава республики.

Возгорание возникло в 11:00 мск 29 октября, открытое горение было ликвидировано в 20:00 мск на площади 360 кв. м. Полностью пожар потушили 30 октября в 07:20 мск. По предварительным данным пресс-службы ООО "Лукойл-Коми", в результате ЧП погиб сотрудник подрядной компании "Эколайф", еще два человека пострадали. Предполагаемой причиной возгорания стало нарушение правил техники безопасности работ, которые проводила подрядная организация. Как сообщала глава Минприроды Коми Екатерина Киселевич, у пострадавшего зафиксирована баротравма, ожоги 30% поверхности тела.

По данным Киселевич, резервуар был пуст, проводилась его очистка, возможно, сдетонировали остаточные газы. В результате взрыва и последующего возгорания резервуар развалился, пламя перекинулось на соседний с нефтью, "снаружи загорелась запорная арматура, ее потушили, сам резервуар не пострадал". Погибший, как предполагается, находился внутри первой емкости.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ (статья 216 УК РФ). Организована проверка прокуратурой Усинска.