В Калмыкии три человека пострадали в ДТП с автомобилем под управлением полицейского

Среди пострадавших один несовершеннолетний

ЭЛИСТА, 30 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции Калмыкии устанавливают обстоятельства ДТП в Элисте с участием полицейского в состоянии алкогольного опьянения. В аварии пострадали трое человек, в том числе несовершеннолетний, сообщила пресс-служба МВД России по республике.

По предварительной информации, 45-летний житель Элисты на автомобиле Lada Vesta допустил столкновение с Lada Kalina под управлением местной жительницы. В результате ДТП в медучреждение были доставлены водитель и два пассажира Lada Kalina, в том числе несовершеннолетний.

"Установлено, что автомобилем Lada Vesta управлял сотрудник УМВД России по Элисте. Результаты медицинского освидетельствования показали у него наличие алкогольного опьянения. По этому факту руководством МВД по Республике Калмыкия назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в отношении полицейского вынесено определение о проведении административного расследования по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

Также составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения).