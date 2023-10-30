В Самаре таксист ударил пассажирку

Проводится доследственная проверка

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Конфликт произошел между водителем такси и двумя пассажирками в Самаре. На видео инцидента, которое появилось в сети, видно, как мужчина ударил одну из девушек, проводится доследственная проверка, сообщила пресс-служба следственного управления по Самарской области в своем Telegram-канале.

"30 октября 2023 года в сети Интернет размещена информация о конфликте между мужчиной и двумя девушками в городе Самаре. Из видео установлено, что уроженец иностранного государства, который является водителем такси, нанес одной из девушек удары руками", - говорится в сообщении.

По данному факту территориальным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области организована доследственная проверка, выясняются обстоятельства происшествия и предшествующие ему причины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.