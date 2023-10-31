Двое сахалинцев предстанут перед судом за незаконный вылов краба на 3 млн рублей

В отношении мужчин избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 октября. /ТАСС/. Двое жителей Сахалина предстанут перед судом за незаконную добычу краба. Сумма ущерба составила почти 3 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД России по региону.

"Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов - прим. ТАСС). В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - рассказали в управлении.

Установлено, что мужчины прибыли на автомобиле на берег Охотского моря, взяв ставную сеть, шесть пустых мешков и прицеп с надувной резиновой лодкой. В районе села Заозерного они незаконно выловили 206 камчатских крабов и 29 крабов колючих, после чего были задержаны. Ущерб составил почти 3 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.