На Камчатке возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка в ДТП на пешеходном переходе

Водитель в момент аварии был трезв

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 октября. /ТАСС/. Семилетний ребенок умер в больнице на Камчатке после наезда на него внедорожника на пешеходном переходе. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщили в краевой прокуратуре.

Как рассказали ТАСС в УМВД России по Камчатскому краю, в понедельник в селе Мильково 62-летний водитель на Toyota Land Cruiser сбил мальчика на пешеходном переходе. Автомобилист признался, что не заметил ребенка, в момент аварии он был трезв.

"В связи со смертью ребенка квалификация действий подозреваемого будет изменена на ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", - говорится в распространенном сообщении надзорного ведомства.