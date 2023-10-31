Группа из пяти туристов пропала в Свердловской области

В назначенное время мужчины не явились в поселок Вижай для встречи с организатором перевозок. К их поиску подключились полицейские и спасатели

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Полиция вместе со спасателями ищет группу из пяти туристов, которые пропали в Свердловской области. Они планировали сплав по реке Вижай, рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"26 октября незарегистрированная в Ивдельском поиско-спасательном отряде группа из пяти человек убыла в район поселка Тахта. Туристы планировали сплавляться по реке Вижай. Была договоренность, что 30 октября они встретятся в поселке Вижай с организатором перевозок туристов, но к назначенному времени они не явились", - отметил Горелых.

В МВД отрабатывают различные версии ЧП, в том числе возможной задержкой группы из-за обмеления реки Вижай, резким похолоданием. Допускается, что трудности возникли по причине преодоления отдельных участков реки пешком. В состав группы входят пять мужчин из города Березовский Свердловской области.

В регионе облачная погода, небольшой, местами умеренный снег. Местами на дорогах гололедица в виде снежного наката. Ночью похолодало до -10 градусов, днем до -5, сообщили в уральском Гидрометцентре.