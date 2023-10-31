В Белгородской области в ДТП с микроавтобусом погибли два человека

Пострадали пятеро

БЕЛГОРОД, 31 октября. /ТАСС/. В дорожной аварии с участием микроавтобуса и грузового автомобиля в Корочанском районе Белгородской области два человека погибли и пятеро пострадали. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации района Николай Нестеров.

"Сегодня утром [31 октября] микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter столкнулся со стоящим на обочине грузовым автомобилем "Тонар". Микроавтобус вез людей на завод "Мираторга" из Губкинского городского округа. К большому горю, есть двое погибших. Пятеро пострадали. Все находились в микроавтобусе", - написал он.

Глава администрации района выразил соболезнования родным и близким погибших в аварии.

Как позже сообщили на портале "МВД-медиа", авария произошла около 06:50 на 6-м км дороги Короча - Губкин - граница Курской области. "В настоящее время на данном участке дороги движение ограничено, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают объезд места аварии. Обстоятельства ДТП, а также данные погибших и пострадавших выясняются", - говорится в сообщении портала.