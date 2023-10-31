Суд 8 декабря рассмотрит протокол о нарушении закона об иноагентах Майклом Наки

Блогеру грозит штраф в размере до 50 тыс. рублей

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы 8 ноября рассмотрит протокол о нарушении закона об иноагентах в отношении журналиста Майкла Наки (признан в России иноагентом). Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судом назначено на 8 декабря рассмотрение протокола в отношении Наки по ч. 2 ст. 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности иностранного агента)", - сказали в суде.

Наки грозит штраф в размере до 50 тыс. рублей.

Ранее Наки был заочно приговорен к 11 годам лишения свободы по делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ. Он находится за пределами России и объявлен в международный розыск.