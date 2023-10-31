В Азове после пожара в многоквартирном доме госпитализировали троих детей и женщину

По данным МЧС, дети играли с зажигалкой, что привело к возгоранию

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 октября. /ТАСС/. Четыре человека, в том числе трое детей, пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Азове Ростовской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Пожар случился на первом этаже многоквартирного дома на улице Победы, 14, в Азове. В квартире находились бабушка и четверо внуков. Три пострадавших ребенка, две девочки 2019 года рождения и мальчик 2021 года рождения, а также их бабушка 1946 года рождения госпитализированы в ЦРБ Азова", - говорится в сообщении.

Сообщение о возгорании в квартире поступило в 10:15, спустя около получаса его ликвидировали. Площадь пожара составила 9 кв. м. На месте работали 13 человек и 5 единиц техники. Причиной пожара стала детская шалость: трое детей решили поиграть с зажигалкой, в результате загорелись диван и домашние вещи, добавили в ведомстве.