31 октября, 14:56

Комитеты Думы запросят данные о вмешательстве извне в события в Дагестане

Соответствующую информацию депутаты профильных комитетов запросят в Генпрокуратуре, Следственном комитете, МВД и ФСБ

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла протокольное поручение комитетам палаты по информполитике и по безопасности и противодействию коррупции запросить данные о фактах иностранного вмешательства во внутренние дела РФ и "разжигания антисемитизма со стороны западных и украинских спецслужб" в связи с событиями в Дагестане.

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Как следует из документа, соответствующую информацию депутаты профильных комитетов запросят в Генпрокуратуре, Следственном комитете, МВД и ФСБ. Кроме того, депутатам поручено "разобраться в вопросе возможного иностранного информационного влияния, что могло стать причиной попытки инспирировать погромы" в аэропорту Махачкалы 29 октября.

Протокольное поручение было внесено на рассмотрение палаты депутатом Госдумы Султаном Хамзаевым.

Как уточняли ранее в думской пресс-службе, подготовить поручение комитетам распорядился спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркивал, что заблокированный ранее телеграм-канал "Утро Дагестан", который, как сообщалось, призывал жителей республики к беспорядкам, "администрировался с Украины, за ним стоят украинские спецслужбы, которые действуют под непосредственным руководством ЦРУ США". В связи с этим Володин поручил депутатам разобраться в вопросе и сделать все, чтобы граждане РФ "не подпадали под влияние тех социальных сетей, за которыми стоят Вашингтон, Брюссель, и через которые недружественные страны пытаются создать конфликты" на территории РФ. 

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