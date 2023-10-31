Осужденный на восемь лет экс-глава кабмина Северной Осетии обжаловал приговор

Сергея Такоева ранее признали виновным в крупной растрате

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Осужденный на восемь лет лишения свободы за крупную растрату бывший председатель правительства Северной Осетии Сергей Такоев обжаловал приговор. Об этом ТАСС сообщили в Лефортовском суде Москвы.

"В суд поступила апелляционная жалоба на приговор от С. К. Такоева", - сказал собеседник агентства.

Лефортовский суд приговорил Такоева и бывшего министра туризма Северной Осетии Алана Диамбекова к восьми годам колонии годам колонии и 800 тыс. рублей штрафа каждого. Директор завода автомобильного и тракторного оборудования Аида Габараева и бывший министр экономического развития Мадина Икаева получили по 6 лет лишения свободы в колонии общего режима, они оштрафованы на 400 тыс. и 500 тыс. рублей соответственно. Заместителя Габараевой Олега Габуева осудили на 6,5 года колонии общего режима. Экс-министр госимущества Казбек Фидаров и бывший контрактный управляющий Мингосимущества республики Заорбек Цогоев получили по 6,5 года колонии общего режима, им назначено по 500 тыс. рублей штрафа.

Гражданский иск Мингосимущества Северной Осетии был удовлетворен полностью, судом взыскано солидарно со всех осужденных 180 млн рублей.

Судом было установлено, что с сентября 2012 по май 2014 года Такоев при содействии других подсудимых обеспечил заключение между Министерством государственного имущества и земельных отношений Северной Осетии и ОАО "ОЗАТЭ" государственного контракта на приобретение имущества указанного предприятия под строительство технопарка по завышенной цене на сумму 180 млн рублей. Оценочная экспертиза, проведенная в ходе предварительного следствия, показала, что стоимость приобретенного имущества на май 2014 года составила 66,1 млн рублей.