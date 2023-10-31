В Севастополе отменили воздушную тревогу

Военная операция на Украине

Наземный общественный транспорт возобновляет движение в городе

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 октября. /ТАСС/. Воздушная тревога, ранее объявленная в Севастополе, отменена, сообщается в Telegram-канале губернатора города Михаила Развожаева.

"Отбой воздушной тревоги", - написал он.

Развожаев также ранее сообщил, что военные применили дымовую маскировку в районе Севастопольской бухты.

Наземный общественный транспорт возобновляет движение в городе, добавили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

В новость были внесены изменения (22:36 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.