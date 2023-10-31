31 октября, 19:03,
обновлено 31 октября, 19:40
Военная операция на Украине

В Севастополе отменили воздушную тревогу

Наземный общественный транспорт возобновляет движение в городе

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 октября. /ТАСС/. Воздушная тревога, ранее объявленная в Севастополе, отменена, сообщается в Telegram-канале губернатора города Михаила Развожаева.

"Отбой воздушной тревоги", - написал он.

Развожаев также ранее сообщил, что военные  применили дымовую маскировку в районе Севастопольской бухты.

Наземный общественный транспорт возобновляет движение в городе, добавили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

В новость были внесены изменения (22:36 мск) - добавлена информация об отмене тревоги. 

Теги:
РоссияСевастопольРазвожаев, Михаил ВладимировичВоенная операция на Украине
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