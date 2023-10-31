В Петрозаводске автобус столкнулся с легковым автомобилем

Как сообщили в региональном МЧС, пострадали шесть человек

ПЕТРОЗАВОДСК, 31 октября. /ТАСС/. Рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем в Петрозаводске в районе улицы Правды, пострадали шесть человек. Состояние четверых - тяжелой степени, еще двое находятся в состоянии средней тяжести, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Карелии.

"Столкновение рейсового автобуса и легкового автомобиля <…>. В результате ДТП четверо пострадавших тяжелой степени <...>, два человека [в состоянии] средней степени тяжести. Всего 11 <…> участников ДТП", - сказал собеседник.

В ГУ МЧС добавили, что к ликвидации последствий ДТП привлекали две автоцистерны и семь человек личного состава.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил в своем Telegram-канале, что на месте ДТП работают четыре бригады скорой помощи. Двое пострадавших направлены в больницу.