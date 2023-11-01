На Камчатке вулкан Ключевская сопка выбросил пепел на высоту до 10 км

Шлейф пепла протянулся на 1 300 км на юго-восток

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 ноября. /ТАСС/. Ключевская сопка на Камчатке выбросила пепел на высоту до 10 км, шлейф которого протянулся на 1 300 км на юго-восток от вулкана, сообщается в Telegram-канале Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на 10 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 1 300 км на юго-восток от вулкана. Активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок", - говорится в сообщении.

Это уже пятый пепловый выброс на Ключевском за сутки. В населенных пунктах трех муниципальных районов - в Козыревске, Лазо, Атласове и Никольском - были зафиксированы пеплопады.

Ранее сейсмологи предупредили о возможном мощном извержении Ключевского, так как ближайшие сейсмические станции фиксируют большое количество вулканических землетрясений и спазматическое вулканическое дрожание, интенсивность которого продолжает увеличиваться.

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка) - самый высокий действующий вулкан Евразии. Вулкан представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Вулкан находится в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, в котором проживают около 4,5 тыс. человек.