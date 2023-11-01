В Южно-Сахалинске при пожаре погибли два человека

В ликвидации огня участвовали 15 человек и 5 единиц техники

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 ноября. /ТАСС/. При пожаре в частном доме в Южно-Сахалинске в среду погибли два человека. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России.

"Пожарного извещателя не было - в огне погибли два человека", - рассказали спасатели.

В ГУ МЧС России по Сахалинской области журналистам уточнили, что первый пожарный расчет прибыл через 10 минут после поступления сообщения. К моменту прибытия пожарных горел частный дом на площади 50 кв. м. К утру пожар ликвидировали. В тушении участвовали 15 сотрудников и 5 единиц техники.

Причины возгорания устанавливаются.