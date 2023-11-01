На Камчатке потоки грязи и камней с Ключевского вулкана повредили дорогу

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 ноября. /ТАСС/. Грязекаменные потоки, которые сходят по рекам в Усть-Камчатском районе из-за извержения Ключевского вулкана, размыли дорогу вблизи поселка Ключи. Об этом сообщается в телеграм-канале Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Извержение Ключевского вулкана на Камчатке вызвало сход грязекаменных потоков по рекам Крутенькая и Кергурич в Усть-Камчатском районе. По Крестовскому желобу сходит поток лавы, который вызвал фреатические взрывы от соприкосновения с водой и льдом. В результате этого по рекам Крутенькая и Кергурич сходят грязекаменные потоки до реки Камчатка. Потоки перемыли дорогу восточнее поселка Ключи", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в администрации Усть-Камчатского муниципального района, данная дорога не используется для жизнеобеспечения населенных пунктов. Основная трасса Мильково - Ключи - Усть-Камчатск от извержения вулкана не пострадала.

За утро 1 ноября на Ключевском вулкане произошло три мощных пепловых выброса.