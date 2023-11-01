В ДНР по подозрению в мошенничестве задержали замглавы "Ритуала"

В УФСБ по региону сообщили, что первый заместитель руководителя компании мог создавать искусственный дефицит мест для захоронений и завышать стоимости предоставляемых услуг

ДОНЕЦК, 1 ноября. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ по Донецкой Народной Республике (ДНР) задержали первого заместителя руководителя государственной корпорации "Ритуал" по подозрению в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления.

"УФСБ России по Донецкой Народной Республике задержан первый заместитель руководителя ГК "Ритуал" по подозрению в организации схемы незаконного обогащения, путем создания искусственного дефицита мест для захоронений и завышения стоимости предоставляемых услуг", - сообщили в УФСБ.

Оперативные материалы передали в следственное управление СК России по региону для принятия решения о возбуждении уголовного дела.