В Приамурье директора стройкомпании обвиняют в мошенничестве на 25 млн рублей

Мужчину заключили под стражу на два месяца

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Директора строительной компании "Север" обвиняют в мошенничестве при реализации нацпроектов "Безопасные качественные дороги", "Жилье и городская среда" на сумму более 25 млн рублей. Об этом сообщили в Благовещенском городском суде.

"Благовещенский городской суд рассмотрел ходатайство следователя СУ СК России по Амурской области об избрании меры пресечения Харченко А. Ю. По версии следствия, он совершил мошенничество при реализации национальных проектов "Безопасные и качественные дороги", "Жилье и городская среда" на сумму более 25 млн рублей (ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Статус Харченко изменен с подозреваемого на обвиняемого. Суд счел, что, находясь на свободе, фигурант может скрыться, оказать давление на свидетелей, чем воспрепятствует следствию. На этом основании суд заключил Харченко под стражу на два месяца. За содеянное преступление ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Амурской области.