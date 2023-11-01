1 ноября, 04:59
Военная операция на Украине

Над Брянской и Курской областями уничтожили два БПЛА

Александр Полегенько/ ТАСС, архив
© Александр Полегенько/ ТАСС, архив

Беспилотники самолетного типа были перехвачены системой ПВО

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Киев предпринял очередную попытку атаковать объекты РФ беспилотниками, два БПЛА уничтожены российскими средствами ПВО над Брянской и Курской областями. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

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"В течение ночи 1 ноября пресечены попытки террористических атак киевского режима с помощью БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской и Курской областей", - отметили в ведомстве. 

Теги:
РоссияБрянская областьКурская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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