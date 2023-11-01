На Камчатке селевые потоки с Ключевского вулкана сошли на автотрассу

Ведется расчистка дороги

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 ноября. /ТАСС/. Часть единственной автотрассы регионального значения, ведущей в Усть-Камчатский муниципальный район на Камчатке, закрыли из-за схода селевых потоков с Ключевского вулкана, сообщается в Telegram-канале краевого правительства.

"Из-за схода селевых потоков с вулкана Ключевская сопка закрыто движение для всех видов транспорта на участке с 153-го по 187-й км трассы Мильково - Ключи - Усть-Камчатск. Ограничение будет действовать до 16:30 (07:30 мск) 2 ноября", - говорится в сообщении.

В пресс-службе краевого правительства ТАСС сообщили, что ведется расчистка трассы.

Ранее в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН ТАСС сообщали, что пароксизмальная стадия извержения Ключевского длится обычно около восьми часов, поэтому высока вероятность того, что в ближайшие часы активность исполина снизится. За день вулкан уже трижды выбросил пепел на высоту до 13 км.

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка) - самый высокий действующий вулкан Евразии. Вулкан представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Вулкан находится в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, в котором проживают около 4,5 тыс. человек.