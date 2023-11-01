На северо-востоке Нигерии при атаке боевиков погибли 17 человек

Еще пять ранены

ПРЕТОРИЯ, 1 ноября. /ТАСС/. Нападение террористов из группировки "Исламское государство в Западной Африке" (связано с запрещенным в РФ "Исламским государством") на деревню Каяя на северо-востоке Нигерии привело к гибели 17 человек. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Как заявил представитель местного ополчения Грема Букар, террористы расстреляли 17 человек, еще пять были ранены. По словам другого представителя ополчения Абубакара Адаму, нападение произошло в связи с отказом жителей деревни платить боевикам дань за выпас скота на контролируемой ими территории.

Группировка "Исламское государство в Западной Африке" (ISWAP) возникла весной 2015 года при расколе террористической организации "Боко харам". Основные опорные базы ISWAP расположены на северо-востоке Нигерии, а также в районах Камеруна, Нигера и Чада, прилегающих к озеру Чад.