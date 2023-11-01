1 ноября, 08:10,
обновлено 1 ноября, 08:37

В Севастополе объявили воздушную тревогу

В городе приостановили движение морского и наземного транспорта

ТАСС, 1 ноября. Воздушную тревогу объявили на территории Севастополя, сообщается в Telegram-канале губернатора Михаила Развожаева.

Жителей призвали плотно закрыть окна, перекрыть газ, воду, отключить электричество и укрыться в комнатах с несущими стенами. Людям на улицах рекомендовали пройти в убежища.

Развожаев добавил, что в районе Севастопольской бухты задействовали табельные средства маскировки, с которыми связано задымление.

Как сообщили в Telegram-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя, в городе на время тревоги не будет ходить морской и наземный транспорт. 

Теги:
РоссияСевастопольРазвожаев, Михаил Владимирович
© Информационное агентство ТАСС
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