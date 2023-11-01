В Белгородской области за сутки зафиксировали около 95 прилетов со стороны ВСУ

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, пострадала женщина

БЕЛГОРОД, 1 ноября. /ТАСС/. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области около 95 боеприпасов, также регион атаковали несколько дронов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Шебекинском городском округе из артиллерии дважды обстреляли Шебекино - зафиксировано три прилета. Есть пострадавшая - женщина с переломом кисти, ушибами грудной клетки и мягких тканей носа. Вся необходимая медицинская помощь ей была оказана в больнице, от госпитализации она отказалась. В результате обстрела в трех частных домовладениях осколками снарядов выбиты окна, посечены фасады и заборы, повреждено здание автотранспортного предприятия, а также повреждена линия электропередачи. В настоящий момент подача света восстановлена", - написал Гладков.

Также 31 октября по окраине Шебекино ВСУ выпустили один снаряд из РСЗО "Град". Никто не пострадал. "По селу Новая Таволжанка выпущено семь минометных и три танковых снаряда, по хутору Балки - семь минометных снарядов, по хутору Марьино и МАПП "Шебекино" - шесть и три минометных снарядов соответственно. В селе Муром с БПЛА сброшено три взрывных устройства, также по селу выпущено три минометных снаряда. Обошлось без последствий", - отметил глава региона.

В Белгородском районе по селу Нехотеевка ВСУ выпустили четыре снаряда, по селу Журавлевка - два. В селе Солнцевка с БПЛА сбросили взрывное устройство. В Валуйском округе из ствольной артиллерии обстреляли село Долгое - установили один прилет. В Волоконовском районе по окраине села Коновалово ВСУ выпустили 9 артиллерийских снарядов, из гранатомета и миномета обстреляли окраину хутора Старый - зафиксировали 12 гранатометных выстрелов и 8 минометных снарядов.

В Грайворонском округе над хутором Масычево силами ПВО сбили БПЛА, по окраине села Заречье-Первое выпустили девять минометных снарядов. В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Вязовое - установили четыре прилета. По окраине поселка Задорожный ВСУ выпустили три артиллерийских снаряда. "В результате обстрела повреждена линия электропередачи. Сейчас подача электроэнергии восстановлена", - проинформировал глава региона.

О ситуации в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт также сообщил о прилетах со стороны ВСУ. "Сегодня утром [1 ноября] со стороны Украины обстреляно село Свердликово в Суджанском районе. Насчитали пять прилетов. Пострадавших нет", - написал Старовойт в своем Telegram-канале. В результате обстрела зафиксировали повреждения в пяти домовладениях: выбиты окна, осколками посечены заборы, один сарай, кровля одного из домов.