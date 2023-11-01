В Петровском районе Донецка двое мужчин ранены в результате обстрела со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины выпустили три снаряда из ствольной артиллерии калибра 155 мм

ДОНЕЦК, 1 ноября. /ТАСС/. Два мирных жителя получили ранения при обстреле Петровского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

В министерстве угля и энергетики республики ранее информировали, что утром в этом районе города при сбросе боеприпаса с беспилотного летательного аппарата ВСУ ранение получил водитель бригады энергетиков. Таким образом, число раненых в Петровском районе возросло до трех.

"В результате обстрела на улице Добровольского, 4, ранены мужчины 1998 и 2001 годов рождения", - говорится в сообщении. Уточняется, что по Петровскому району выпустили три снаряда из ствольной артиллерии калибра 155 мм.