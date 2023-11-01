В Гамбии лидера путчистов приговорили к 12 годам тюрьмы

Санна Фадера во главе группы военных пытался незаконно свергнуть президента страны Адама Барроу

ПРЕТОРИЯ, 1 ноября. /ТАСС/. Высокий суд Гамбии приговорил к 12 годам тюремного заключения младшего капрала национальных ВМС Санна Фадера за государственную измену и попытку захвата власти в результате возглавляемого им переворота. Об этом сообщила южноафриканская медиагруппа SABC.

Суд установил, что Фадера во главе группы военных пытался незаконно свергнуть президента Гамбии Адама Барроу, отмечает она. По делу вместе с с ним проходили еще семь военнослужащих.

Правительство Гамбии сообщило 21 декабря 2022 года, что в стране пресечена попытка государственного переворота. По словам властей, разведка своевременно получила информацию о планах путчистов и не допустила их реализации. Были проведены задержания.

С момента завоевания независимости в феврале 1965 года Гамбия пережила три попытки военных переворотов: летом 1994 года, в декабре 2014 года и декабре 2022 года. Две последние были неудачными.

Гамбия расположена на западе Африки и имеет выход к Атлантическому океану. Численность населения страны достигает 2,48 млн.