Средства ПВО РФ уничтожили еще один украинский БПЛА над Белгородской областью

По данным МО РФ, атака была совершена беспилотником самолетного типа

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Киев в очередной раз пытался атаковать беспилотником объекты на территории России, БПЛА уничтожили средствами ПВО над Белгородской областью. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"1 ноября около 14:00 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали там.

Ранее в МО РФ сообщали, что попытку еще одной атаки пресекли около 12:45.