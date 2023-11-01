В ДНР украинского пограничника приговорили к 27 годам за убийство двух жителей Мариуполя

В пресс-службе Следственного комитета РФ сообщили, что погибшие были медицинскими работниками

ДОНЕЦК, 1 ноября. /ТАСС/. Украинский пограничник приговорен Верховным судом Донецкой Народной Республики (ДНР) к 27 годам колонии строгого режима за убийство двоих мирных жителей в Мариуполе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего инспектора пограничной службы высшей категории - начальника отделения пограничной службы Украины Сергея Ростовского. Он признан виновным по пунктам "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)", - сообщили в пресс-службе.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 27 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

В суде установлено, что преступление был совершено 26 марта на пересечении улицы Блажевича и проспекта Металлургов в Мариуполе. Ростовский произвел не менее семи прицельных выстрелов из автомата в проезжавших на мотороллере мужчину и женщину. От полученных ранений оба погибли на месте.

В пресс-службе Следственного комитета РФ добавили, что Ростовский расстрелял двух медицинских работников. Он полностью признал вину в инкриминируемых деяниях.