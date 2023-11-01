СК возбудил дело против журналистки Анны Лойко об оправдании терроризма

По данным следствия, она публично распространила в открытом доступе в Telegram-канале статью об оправдании идеологии запрещенной в РФ террористической организации

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Столичный СК возбудил уголовное дело против журналистки Анны Лойко за оправдание терроризма. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

"Тимирязевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении Анны Лойко. Она обвиняется в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, Лойко, находясь в Москве, публично распространила в открытом доступе в Telegram-канале статью об оправдании идеологии запрещенной в РФ террористической организации.

"Противоправная деятельность фигурантки была выявлена и пресечена в ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников Центра по противодействию экстремизму ГУПЭ МВД России. Следствием рассматривается вопрос об объявлении Лойко в розыск. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", - отметили в ГСУ.

По данным издания Sota (является иноагентом), где работает Лойко, причиной для возбуждения уголовного дела стала ее статья о членах запрещенной организации "Хизб-ут-Тахрир".