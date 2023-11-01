1 ноября, 14:49
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили о повреждении 15 частных домов в результате обстрела Донецка

По словам представителя МЧС республики, также повреждения получил автомобиль

ДОНЕЦК, 1 ноября. /ТАСС/. В результате массированного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) из реактивных систем залпового огня Буденновского района Донецка, во время которого один человек погиб и еще девять получили травмы, повреждены 15 частных домовладений, сообщил представитель МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР) на ежедневном брифинге.

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"В результате обстрелов пострадали 15 частных домовладений в Буденновском районе Донецка, повреждены фасады, кровли, перекрытия, остекление, а также автомобиль", - сообщила представитель ведомства.

Вечером 31 октября и ночью 1 ноября украинские войска нанесли массированные удары по Буденновскому району Донецка. По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, с позиций ВСУ было выпущено минимум 12 ракет из РСЗО, в том числе с кассетной боевой частью. Огонь велся в несколько этапов.

По данным СК РФ, при исполнении служебных обязанностей - во время тушения пожара на ж/д станции Мушкетово в Буденновском районе - погиб сотрудник МЧС, еще двое спасателей ранены. Также ранения различной степени тяжести получили семь гражданских лиц, в том числе трое журналистов издания "Известия". 

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