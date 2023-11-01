В ДТП на Кубани погибли три человека

Еще двое пострадали

КРАСНОДАР, 1 ноября. /ТАСС/. Женщина за рулем легкового автомобиля, по предварительным данным, допустила столкновение с грузовым автомобилем "Камаз" на трассе в Краснодарском крае, в результате погибла она и два пассажира, также пострадали еще два человека, среди которых ребенок. Об этом журналистам сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Сегодня 39-летняя женщина-водитель автомобиля Lada Granta ехала из Армавира в сторону поселка Мостовского, не выбрала безопасную скорость, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась со встречным "Камазом" под управлением 33-летнего водителя. В результате ДТП погибли два пассажира и водитель Lada", - говорится в сообщении.

Уточняется, что еще два человека, среди которых несовершеннолетний, получили травмы, они доставлены в больницу.