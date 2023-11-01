Число пострадавших в ДТП с автобусом в Коми увеличилось до восьми

Травмы получили семь пассажиров автобуса

СЫКТЫВКАР, 1 ноября. /ТАСС/. Количество пострадавших в аварии с автобусом ПАЗ и автомобилем Chevrolet Niva в Усинском районе Республики Коми увеличилось до восьми человек. Травмы получили семь пассажиров автобуса, у большинства ушибы, сообщили ТАСС в управлении ГИБДД МВД по Республике Коми.

По уточненным данным ГИБДД, авария произошла 1 ноября в восемь утра на 40-м км автодороги "Подъезд к городу Усинску". 19-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva, совершая обгон попутных машин по правой заснеженной обочине, не справился с управлением, его вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение со встречным автобусом ПАЗ, принадлежащим одной из компаний Усинска.

"В результате водитель Niva умер на месте. Его пассажир, 19-летняя девушка, госпитализирована с тяжелейшими травмами: перелом основания черепа, открытая черепно-мозговая травма, кома, шок. Оба не были пристегнуты ремнями безопасности. Пострадали также семь пассажиров автобуса", - сообщили ТАСС в ГИБДД.

У большинства пассажиров автобуса зафиксированы ушибы и ссадины, у одной женщины - закрытый перелом носа. Госпитализация им не потребовалась, практически все были пристегнуты ремнями безопасности.