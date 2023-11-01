В Краснодарском крае загорелся склад

По предварительным данным, пострадавших нет

ТАСС, 1 ноября. Пожар охватил склад на площади в Краснодарском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 16:00 поступило сообщение о пожаре по адресу: Краснодарский край, Ейский район, п. Степной, ул. Советов. Горит складское помещение на площади, предварительно, 3 500 кв. м", - сказали в МЧС

Позже в МЧС сообщили о локализации пожара на площади 5000 кв. м

"Ликвидация осложняется удаленностью водоисточников и высокой пожарной нагрузкой", - сказали в ведомстве.

По предварительным данным, пострадавших нет. Огонь тушат 45 человек и 14 единиц техники, группировка на тушении наращивается. Как сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, установлено, что горит сельхозпродукция в ангаре.

В новость были внесены изменения (18:15 мск) - меняется площадь пожара.