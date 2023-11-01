Пострадал один человек

ТАСС, 1 ноября. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино в Белгородской области, снаряды попали на территорию промышленного предприятия. Один человек пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"ВСУ обстреляли город Шебекино. Часть снарядов легла на территорию одного из промышленных предприятий. По предварительной информации, есть один пострадавший. В момент обстрела мужчина находился на парковке предприятия рядом со своим автомобилем", - написал он.

Гладков добавил, что пострадавший получил осколочные ранения рук и ног, бригада скорой медицинской помощи доставляет его в Белгородскую городскую больницу №2. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. "Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - уточнил губернатор.

"Повреждения в настоящий момент зафиксированы в одном из корпусов предприятия: посечены фасад, ограждение и остекление здания, также осколками повреждены два автомобиля. Оперативные и аварийные службы работают на месте. Обследование территории продолжается", - написал Гладков.