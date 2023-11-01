В ДНР уточнили, что при массированных ударах по Донецку 31 октября погибли два человека

Еще 15 человек ранены

ДОНЕЦК, 1 ноября. /ТАСС/. В Буденновской раоне Донецка два человека погибли, еще 15 получили ранения в результате массированных ударов, нанесенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) во вторник вечером. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

В среду в информационном центре СК России информировали, что ударах 31 октября погиб сотрудник МЧС, еще двое спасателей ранены. Также ранения различной степени тяжести получили семь гражданских лиц и трое журналистов "Известий".

"Всего жертвами массированных ударов стали 17 человек: двое погибших и 15 раненых", - сообщили в представительстве. По его данным, погибли сотрудник МЧС и мирный житель, ранены два сотрудника ведомства, три журналиста и 10 гражданских лиц. В результате массированных ударов повреждены 25 жилых домов на восьми улицах, а также инфраструктурный объект.

Украинская армия трижды атаковала Буденновский район Донецка со своих позиций, расположенных в районах Красноармейска и Карловки, с применением реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ураганов". Снаряды использовались со шрапнелью и кассетной боевой частью. По информации представительства ДНР в СЦКК, украинские войска выпустили как минимум 12 ракет из РСЗО. Огонь велся в несколько этапов.