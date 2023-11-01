Бизнесмену Кузьмичеву предъявили обвинения в отмывании денег

Как указали в прокуратуре Франции, совладельца "Альфа-групп" отпустили под залог в €8 млн

ПАРИЖ, 1 ноября. /ТАСС/. Французская финансовая прокуратура предъявила совладельцу "Альфа-групп" Алексею Кузьмичеву обвинения в отмывании денег. Об этом говорится в заявлении, распространенном французским надзорным ведомством.

"Сегодня Кузьмичеву были предъявлены обвинения в налоговом мошенничестве с отягчающими обстоятельствами и отмывании денег", - отмечается в нем.

Как указали в прокуратуре, Кузьмичев отпущен под залог в €8 млн. Бизнесмен помещен под судебный контроль, который предусматривает, что ему, в частности, запрещено покидать территорию страны.

Ранее в прокуратуре сообщили ТАСС, что расследование дела в отношении Кузьмичева поручено французскому Центральному бюро по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми нарушениями. Ведомство подтвердило факт проведения обысков в квартирах предпринимателя в Париже и департаменте Вар на юге Франции. В прокуратуре также пояснили, что срок задержания не должен превышать 48 часов с момента взятия под стражу. Следствие ведется на основании обвинений в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и нарушении международных санкций.

В марте 2022 года Евросоюз ввел санкции против Кузьмичева в связи с конфликтом на Украине. Вслед за этим власти Франции арестовали две яхты, принадлежащие предпринимателю, который затем подал иск против французской таможни. К концу года арест с обеих яхт был снят.