В США задержали четырех граждан РФ по обвинению в экспорте технологий двойного назначения

Согласно заявлению министерства юстиции, обвиняемые были задержаны в течение двух последних дней

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. Четыре гражданина России были задержаны в США по обвинению в поставках в РФ технологий двойного назначения. Об этом говорится в заявлении американского министерства юстиции.

"Четыре человека были задержаны, на этой неделе в Восточном округе Нью-Йорка были предъявлены обвинения и заведено уголовное дело в связи с двумя отдельными заговорами, целью которых был незаконный экспорт технологий двойного назначения в Россию", - говорится в документе.

"Обвиняемые, которые были задержаны в течение двух последних дней, теперь предстанут перед правосудием, поскольку могли использовать псевдонимы и подставные компании для того, чтобы направлять в Россию чувствительную электронику", - утверждается в заявлении первого заместителя министра юстиции - генерального прокурора США Лизы Монако.

Ранее прокуратура США сообщила о задержании Николая Гольцова, Салимджона Насриддинова и Кристины Пузыревой. Их обвиняют в обходе санкций и разработке схемы, якобы позволившей направить в Россию "полупроводники, интегральные схемы и иные электронные технологии двойного назначения на миллионы долларов".

В рамках второго дела Никите Архипову, Артему Оловянникову и Николаю Григорьеву были предъявлены обвинения "в сговоре и других нарушениях, связанных со схемами по обходу экспортного контроля, в интересах компаний, имеющих отношение к военному сектору РФ", включая подсанкционную компанию SMT-iLogic. "Григорьев был задержан сегодня. Архипов и Оловянников остаются на свободе", - указывает Минюст.